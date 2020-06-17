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Kültür - Sanat

Çermik’te ikinci ADEM açılıyor

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde ikinci Aile Destek Merkezinin (ADEM) açılması için çalışmalara başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 14:29:10 -
Çermik’te ikinci ADEM açılıyor

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde ikinci Aile Destek Merkezinin (ADEM) açılması için çalışmalara başlandı.


Çermik Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına gönderilen ikinci ADEM açılması yönündeki projelerinin Bakanlık tarafından kabul gördüğünü dile getiren Kaymakam Nazlı Demir, ikinci ADEM hizmet binasının Hükümet Konağı yanında bulunan eski jandarma karakol komutanlığı binasının olacağını söyledi. İkinci ADEM’in açılmasıyla hayırlı hizmetlere vesile olacağını belirten Kaymakam Nazlı Demir, ADEM bünyesinde açılacak kurslarda kadınların hem meslek öğreneceğini hem de aile bütçelerine katkı sunacağını dile getirdi. Kaymakam Demir, “Kadınlarımızı sosyal hayata kazandırmak, onları meslek sahibi etmek, en temel gayemizdir. İkinci ADEM binasının geniş bir kapasitesi vardır. Kursiyerlerimizin çocuklarına burada ücretsiz kreş hizmeti de verilecektir” dedi.

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