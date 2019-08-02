Çerkezler Haluj gecesinde bir araya geldi

Balıkesir’in Manyas ilçesinde Çerkez Derneğinin düzenlediği haluj (hamur yemeği) gecesi ilgi gördü.

Belediye kültür ve konferans salonunda yapılan gecede açılış konuşmasını yapan Erdoğan Sonuk, bir yıllık dernek olmalarına rağmen, çalışmalarıyla önemli mesafeler kat ettiklerini, Halk Eğitim Müdürlüğünün katkısıyla küçükler ve büyüklerde iki ayrı Kafkas ekibi kurduklarını söyledi.

Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya ise, “Toplumumuzu böyle birarada görmekten,bu topsumsal dayanışmayı görmekten mutlu oluyoruz. Manyas’ı biliyorsunuz, farklı kültürlerden, milletlerden, unsurlardan oluşan bir ilçe, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı çatısı altında bir ve beraber olduğumuz bir ilçe“ dedi.

Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçin, “Dernekler insanlar arasında birlik ve beraberlik köprüsüdür. Bizler vatan içerisinde din, dil, ırk hiçbir ayrım yapmaksızın Türkiye Cumhuriyetine sahip çıktığımız zaman aşamayacağımız engel yoktur” dedi.

Çerkez Derneğine katkılarından dolayı Belediye Başkanı Tancan Barçin, Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç ve Halk Eğitim Müdürü İsmail Kurt’a Dernek Başkanı Sonuk tarafından plaket taktim edildi. Gece derneğin kurduğu Kuban folklor ekibinin Çerkez müzikleriyle devam etti. Gecede yapılan açık arttırmaya konulan kılıcı İstanbul-Gaziosmanpaşa Adıge Dernek Başkanı Metin Şahin de kaldı. .