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Aktüel Cerablus'taki terör saldırına yönelik çalışmalarda eylemi gerçekleştiren 4 şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Cerablus'taki terör saldırına yönelik çalışmalarda eylemi gerçekleştiren 4 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 22:06:02 -
Cerablus'taki terör saldırına yönelik çalışmalarda eylemi gerçekleştiren 4 şüpheli gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valiliği, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus'ta dün gerçekleşen terör saldırısına ilişkin yürütülen çalışmalarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Cerablus'ta bulunan yerel kolluk kuvvetlerine Valilik koordinesinde danışmanlık hizmeti verildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeye yer verildi:

''Cerablus'ta, 30 Kasım 2020 saat 15.50 sıralarında Cerablus, Hallavi Kavşağı mevkisinde, EYP yüklü motosiklet kullanılarak yapılan bombalama eylemi neticesinde icra edilen araştırma ve arama faaliyetleri sonucunda eylemi yapan M. E.Ş. isimli şahıs olay günü, bu şahısla iltisaklı olduğu değerlendirilen Ş.M.Ş, S.F. ve İ.M. bugün gözaltına alınmış ve şahısların evlerinde 2 adet tabaca ve 1 adet av tüfeği ele geçirilmiştir. Yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata devam edilmektedir."

Dün, Gaziantep'in Karkamış ilçesi karşısında yer alan Cerablus ilçe merkezindeki işlek caddede, bomba tuzaklı motosikletle düzenlenen terör eyleminde 7 kişi yaralanmıştı.

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