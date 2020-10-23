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Aktüel Cerablus balistik füzelerle hedef alındı
Aktüel

Cerablus balistik füzelerle hedef alındı

İlk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 22:47:27 -
Cerablus balistik füzelerle hedef alındı

CERABLUS (AA) - Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden arındırılan Cerablus’ta 2 balistik füzeyle düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Askeri muhalif kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Cerablus'un güneyindeki Küse bölgesinde mazot rafinelerine saldırı düzenlendi.

İlk belirlemelere göre 10 kişinin yaralandığı saldırının, Lazkiye’de konuşlu Rus donanmalarından 2 balistik füzeyle düzenlendiği öğrenildi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.


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