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Dünya Cephede korkup kaçıyorlar
Dünya

Cephede korkup kaçıyorlar

Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda silah, mühimmat ve araç ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 11:10:00 -
Cephede korkup kaçıyorlar

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, önceki gün Ermenistan ordusuna ait 10 tank, 6 D-20 obüs topu, 1 Akatsiya kundağı motorlu obüs ve 30 aracının imha edildiği bildirildi. Son verilere göre, 27 Eylül-8 Ekim’de Ermenilere ait 260 tank ve zırhlı aracı, 277 top ve füze sistemi, 60 hava savunma sistemi, 11 komuta yönetim ve gözlem mıntıkası, 8 mühimmat deposu, yaklaşık 180 askeri kamyon ve aracı, bir S-300 sistemi Azerbaycan ordusunca imha edildi.

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