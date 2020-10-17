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Dünya Cephede duygulandıran görüntü
Dünya

Cephede duygulandıran görüntü

Günlerdir devam eden çatışmalarda 3 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtaran Azerbaycan askerleri, kurtarılan topraklarda şükür namazı kıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 16:04:00 -
Cephede duygulandıran görüntü

Ermenistan uluslararası hukuku hiçe sayan eylemlerine devam ederken, Azerbaycan ordusu işgal altındaki toprakları kurtarmak için hızla ilerliyor. 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün yaptığı açıklamada Azerbaycan ordusunun 3 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını açıkladı.

Kurtarılan köylerde Azerbaycan Bayrağı dalgalandıran askerlerden gelen görüntüler yürekleri ısıttı. Azerbaycan askerlerinin kurtardığı topraklarda namaz kıldığı görüntüler, bir vatandaşın kamerasına yansıdı. 

30'dan fazla köy kurtarıldı

Topraklarını işgalden kurtarmak için dört koldan ilerleyen Azerbaycan ordusu Ermenistan'ı yenilgiye uğratmaya devam ediyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, geçtiğimiz günlerde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Hadrut kasabasının yanı sıra Çaylı, Yukarı Güzlek, Gorazıllı, Kışlak, Karacalı, Efendiler, Süleymanlı, Cebrail , Sur,Edişe, Düdükçü, Edilli, Çiraguz ve 30'a yakın diğer köylerin kurtarıldığını bildirdi.

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