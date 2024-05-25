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Yaşam Cep telefonuyla kaydetti! Çöpler dereye böyle boşaltıldı
Yaşam

Cep telefonuyla kaydetti! Çöpler dereye böyle boşaltıldı

Yeniakit Publisher
2024-05-25 21:41:00 -

Mardin'de bir kişi kamyonetle çöpleri Çağ Çağ Deresine boşaltı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde kimliği belirlenemeyen 3 kişi kamyonetle getirdikleri çöpleri Çağ Çağ Deresine boşalttı.

Edinilen bilgilere göre, kamyonetle Çağ Çağ Deresi'nin üstündeki köprüye gelen 3 kişi, içindeki torbaları çıkartıp dereye attı. Çöplerin dereye boşaltıldığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla çekildi.

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