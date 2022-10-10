Cep telefonuyla 3 ayda 80.1 milyar dakika konuştuk

Geçen yıl ikinci çeyrekte 80.6 milyar dakika olan toplam trafik miktarı bu senenin aynı döneminde 81.3 milyar dakikaya yükseldi.

Mobil trafik miktarı artıyor

Bu yıl ikinci çeyrekte toplam mobil trafik miktarı 80.1 milyar dakika, sabit trafik miktarı ise 1.2 milyar dakika oldu. Mobil trafik miktarı geçen yılın ikinci çeyreğine yüzde 0.86, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 5.4 artarken sabit trafik miktarı yüzde 7.7 azaldı. Mobilden mobile trafik miktarı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 1.5 artarken sabitten sabite arama trafik miktarı yüzde 11 düştü. Mobilden mobile, ikinci çeyrekte toplam trafiğin yüzde 95.5’ini oluşturdu.

Veriler dikkat çekici

Türk Telekom’un ses trafiği geçen yılın ikinci çeyreğinde yaklaşık 625 milyon dakika iken 2022’nin aynı döneminde yaklaşık 528 milyon dakika oldu. Söz konusu trafik geçen yılın aynı dönemine nispeten yüzde 15.5 ve bir önceki çeyreğe nispeten yüzde 6.1 azaldı. Şebeke içi trafiğin toplam trafik içindeki payı geçen yılın aynı döneminde yüzde 38.2 iken bu yılın ikinci üç aylık döneminde yüzde 33 olarak kayda geçti. Bunun yanında 2021’in ikinci çeyreğinde toplamdan yüzde 53 pay alan mobile doğru trafik bu senenin aynı döneminde yüzde 57.4’e vardı.