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Yerel Cep telefonuna bakarken kaza yapan otobüs şoförü tutuklandı
Yerel

Cep telefonuna bakarken kaza yapan otobüs şoförü tutuklandı

Beşiktaş'ta cep telefonuyla ilgilenirken bariyerlere çarpan ve bir yolcunun ölümüne neden olan belediye otobüs şoförü sevk edildiği mahkemece “taksirle adam öldürmek” suçundan tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 23:20:00 -
Cep telefonuna bakarken kaza yapan otobüs şoförü tutuklandı

Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı'nda sabah yaşanan kazada çift katlı belediye otobüsü alt geçitten geçerken kontrolden çıkarak bariyerlere çarpmış, bariyerlerden kopan parça otobüsün içerisine girerek Sevgi Yamaç Yalçın'ın ölümüne, Münir B.'nin yaralanmasına neden olmuştu.

Otobüsü şoförü tutuklandı

Kaza sırasında telefonla ilgilendiği belirlenen otobüs şoförü Baki T. polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki adli işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “taksirle adam öldürmek” suçundan tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

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