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Aktüel Cep telefonu oyunu yüzünden bıçakla ağır yaralanan çocuğun tedavisi sürüyor
Aktüel

Cep telefonu oyunu yüzünden bıçakla ağır yaralanan çocuğun tedavisi sürüyor

Kuzeninin bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan çocuk, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 16:40:01 -
Cep telefonu oyunu yüzünden bıçakla ağır yaralanan çocuğun tedavisi sürüyor

MALATYA (AA) - Malatya'da cep telefonu oyunu yüzünden tartıştığı kuzeni tarafından bıçakla ağır yaralanan çocuğun tedavisi devam ediyor.

Çarmuzu Mahallesi Hala Sokak'ta ikamet eden ve cep telefonunda oyun oynama yüzünden çıkan tartışmada kuzeni tarafından bıçaklanan M.E.G'nin İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ndeki tedavisi sürüyor.

Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan ve Çocuk Cerrahi Servisinde tedavisi süren çocuğun hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

Öte yandan, "kasten yaralama" suçundan gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülen şüpheli S.G'nin savcılıktaki ifadesinde, amcasının oğluyla oyun oynarken tartıştıklarını, mağdurun camın önünde bulunan bıçağı eline aldığı sırada aralarında tartışma çıktığını ve arbedede karnına bıçağın saplandığını, kendisinin de bıçağı mağdurun karnından çıkararak karşı ikametin çatısına attığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.G, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya'da, 17 Kasım'da Çarmuzu Mahallesi Hala Sokak'ta ikamet eden ve amca çocukları olan M.E.G. (15) ile S.G. (15) arasında cep telefonunda oyun oynama yüzünden tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda S.G. bıçakla M.E.G'yi ağır yaralamıştı.

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