Cep telefonu fiyatına satılıyor! Ayda 8 bin TL kazandırıyor

Fiyatları 2 bin ila 30 bin lira arasında değişen masaj koltukları, son dönemde kârlı bir yatırım aracı oldu. AVM’lerden spor salonlarına; otobüs mola yerlerinden sinemaya kadar hemen yer yerde bu ürünlere rastlayabilirsiniz. 5 dakikası 2 liradan hizmet veren koltuklar, kısa sürede maliyetini çıkarınca küçük girişimcilerin gözdesi duruma geldi. İnsan kalabalığının yoğun olduğu alanlara yerleştirilen modellerin getirisi, ayda ortalama 3 ila 8 bin lirayı buluyor. Hem de hiçbir şey yapmadan, öylece durduğu yerden para kazandırıyor. Şimdiden söyleyelim çok rahat ve keyifli bir haber okuyacaksınız.

Kısa sürede sabit maliyetini çıkarıyor

Yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırlayan AVM’ler ve havalimanları talepte başı çekiyor. Buralarda günlük 200 ve üzeri müşteri potansiyeli olduğunu öğreniyoruz. Yani 1 koltuk ikişer liradan 400 lira gelir sağlıyor. Ortalama 4 bin liradan aldığınız bir koltuk 10 günde maliyetini çıkarıyor, gerisi size net kazanç. Hafta sonu rakamın neredeyse ikiye katlandığını belirtelim. İş merkezleri ve otobüs terminallerinde benzeri rakamlar söz konusu iken, daha küçük yerlerde günlük 10 ila 50 kişinin masaj yaptırdığı tahmin ediliyor.

Mekan sahibine kira veya kazançtan pay

Böyle bir yatırım düşünenler için birkaç bilgi verelim. Satış sonrası servis garantisinde en iyi hizmeti sunan firmadan koltuğu satın almanız önemli. Yani fiyatı kadar servis ağına da dikkat. Sonrasında doğru lokasyonu bulmalısınız. Tabi koltuğu bırakacağınız mekana kira ödeyeceksiniz. İşin piyasası öyle bir gelmiş ki, internetten yer ilanı verenler bile var. Otel, spor salonu, üniversite kantini veya restoran gibi yerlere giderek pazarlık yapabilirsiniz. Kira ödemek yerine geliri belli oranda paylaşma modeli de piyasa yaygın. Pazarlama açısından küçük bir tüyo öğrendik hemen paylaşalım. Kotuklar genelde, bekleme yerleri ve özellikle kadınların alışveriş alışkanlıklarına göre yerleştiriliyormuş. Anlayacağınız, yengeye kredi kartını kaptırıp, mağaza girişinde bunalan beyler için hemen sol tarafta rahatlama amaçlı bir masaj koltuğu hazır.

Büyük yatırımcılar yanında bizim mahalle esnafı da modaya uymuş. Berber, güzellik merkezi, sinema ve spor salonu gibi müşteri potansiyelinin fazla olduğu yerlerde bu cihazlar tercih ediliyor. Bir şekilde maliyetini karşılayan esnaf, haliyle dükkanında söz konusu modellere yer açıyor. Mesela kuaförde sırasını bekleyen vatandaş koltuğu görünce, cebinde 2 lirası varsa hemen oturuyor koltuğa. Başlıyor masaja.

Mahallede duyan geliyor

Potansiyel müşteriler arasında konu komşu da var. Rahat yeri duyan çevre esnafının ilgi gösterdiğini paylaşalım. Harbiye Erkek Kuaförü Sahibi Cemil Sarıman, “Dükkana yerleştirdiğimiz koltuk sayesinde, müşteri haricinde mahallemizdeki terzi ve bakkal da kullanıyor” diyor. Kısacası en olmaz dediğiniz yerde bile ‘duyan geliyor’ mantığıyla günde 20 kadar kişi garanti. İşin en güzel taraflarından biri de lüks SPA merkezlerine verecek yüzlerce lirası olmayan sade vatandaş için birkaç dakikalık rahatlama imkanı sağlaması.

Cep telefonu fiyatına kârı büyük yatırım

Konunun firma tarafında da yüzler gülüyor. Ülkemizde masaj koltuğu temininde bilinen 10’a yakın firma var. Şirket yetkilileri, AVM’ler ile başlayan yoğunluğun son dönemde bireysel müşterilere kaydığını belirtirken, perakende sektöründeki toplu alımlar dışında küçük esnafın da yatırım amaçlı kendilerine başvurduğu bilgisini veriyor.





Evine alan da var



Masaj Koltuğum Firma Yetkilisi Fatih Sonay, Anadolu’dan gelen talepler kadar evinde ve işyerinde bu cihazı tercih edenlerin de sayısının arttığını paylaşıyor. Piyasadaki hareketliliğe bağlı olarak lüks ürünlerin çeşidinin fazlalaştığını aktaran Sonay, “3D donanımlı, boyun, ayak ve sırt masajı özellikli farklı ihtiyaçlara yönelik ürünler var. Ortalama 4 bin liraya yani cep telefonu fiyatına makine alan bireysel müşterilerimizin sayısında ciddi yükseliş var. Şirketler, çalışan motivasyonu için talep ediyor. Önceleri ayda 5-6 gibi adetlerle yapılan satışlar, e-ticaret sayesinde büyük oranda arttı” diyor.





Otellerde son teknoloji ürünler



Piyasada öyle modelleri var ki aklınız almaz. Mesela bazıları kapsül şeklinde, LCD ekrandan film izleyebilir veya önceden yüklü olan ‘relaxing’ denilen kuş böcek sesleri eşliğinde, doğa manzarasıyla rahatlayabilirsiniz. Son model ürünlerin beş yıldızlı otellerin, spor ve güzellik merkezlerinin vazgeçilmezi haline geldiğini söyleyelim. Ultra lüks olanlarda rakam 30 bin lirayı buluyor. Ofisler için tasarlanan yanında, koltuğunuza monte edebileceğiniz yani yanınızda taşımaya müsait masaj minderleri de var. Ayaklar için tasarlanan bile çıkmış.

Felç riski var mı?

Bu ürünün piyasası almış başını giderken, geçtiğimiz günlerde yanlış kullanımın riskleri konusunda uyarı geldi. Uzman Dr. Nurten Küçükçakır, koltuklarda boy ayarı olmadığı için, farklı vücut yapısına sahip kişilerde felce kadar giden sağlık problemleriyle karşı karşıya kalınabileceğini belirtiyor.

Kaynak: Yeni Şafak