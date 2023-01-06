  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Cep telefonu alacaklar dikkat! Taksit sayısı değişti
Ekonomi

Cep telefonu alacaklar dikkat! Taksit sayısı değişti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yeni kararı açıkladı. 12 bin lira ve altındaki telefonlarda tüketici kredisi vade sınırı 12 ay oldu. 12 bin lira üzerindeki telefonlarda ise tüketici kredisi vade sınırı 3 ay olarak belirlendi.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 09:18:00 -
Cep telefonu alacaklar dikkat! Taksit sayısı değişti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taksitli cep telefonu alımlarına yeni düzenleme getirdi. Buna göre, "yenilenmiş ürün" niteliğinde olan cep telefonu alımlarında, kredi kartlarında taksitlendirme süresi herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 ay olarak belirlendi.

Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırı fiyatı 12 bin lira ve altında olan cep telefonları için 12 ay oldu. Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırı fiyatı 12 bin lira üzerinde olan cep telefonları için ise 3 ay olarak belirlendi.

Altın fiyatları için bomba tahmin! Tarih verip açıkladı: 30 lira birden fırlayacak
Altın fiyatları için bomba tahmin! Tarih verip açıkladı: 30 lira birden fırlayacak

Ekonomi

Altın fiyatları için bomba tahmin! Tarih verip açıkladı: 30 lira birden fırlayacak

Twitter’dan geri adım!
Twitter’dan geri adım!

Teknoloji

Twitter’dan geri adım!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Dadai

Niye insanlar krediye faize bulaştırılıyor.Eskiden olduğu gibi kkartına peşin fiyatına taksitlendirilsin artık bankası kaça bölerse
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23