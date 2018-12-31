Cep telefonu aboneliğinin ilk tesisinde ÖİV 65 lira olacak

ANKARA (AA) - Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde 2019 yılı için alınması gereken maktu özel iletişim vergisi (ÖİV) tutarı 65 lira olarak belirlendi.

Gelir İdaresi Başkanlığının "Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde 2019 yılı için alınması gereken maktu ÖİV tutarı yarından (1 Ocak 2019) itibaren 65 lira olarak uygulanacak.



