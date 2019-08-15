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Cep telefonlarını bozan adaptörler engellendi

İthal ürünlere yönelik uygulanan denetimler sonucu 180 milyon üründen 2,5 milyon adedinin ithalatı engellendi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 10:32
Cep telefonlarını bozan adaptörler engellendi

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması ile üreticilerin kalitesiz ve güvensiz ithal ürünlerin oluşturduğu haksız rekabetten etkilenmemeleri için başlatılan denetimlerden sonuç alınıyor. Yılın ilk 7 ayında denetlenen 1 milyar 180 milyon üründen 2,5 milyon adedinin ithalatı engellendi. İthal oyuncak, tıbbi cihaz, küçük ev aletleri ve cep telefonlarından ithal ürün denetime tabi tutulurken, yürütülen sıkı ithalat denetimi politikası çerçevesinde bu ürünlerden uygunsuz ya da güvensiz bulunanlara izin verilmiyor.

Ürün dağılımları

Denetimler neticesinde ithalatı engellenen ürünler arasında 359 bin tıbbi cihaz, 391 bin oyuncak ve 106 bin çift iş eldiveni, 375 bin aydınlatma cihazı, 593 bin adaptör/şarj cihazı, 53 bin otomotiv farı, 93 bin rulman, 185 bin akıllı bileklik ve kablosuz kulaklık ile 21 bin el aletinin yanı sıra 974 ton inşaat çeliği yer aldı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 10:32
  1. can ve mal güvenliği
  2. ithal ürünler
  3. haksız rekabet
  4. İthal oyuncak
  5. tıbbi cihaz
  6. küçük ev aletleri

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