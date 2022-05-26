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Ekonomi Cep telefonlarındaki TRT bandrol ücretleri ne kadar oldu? Akıllı kol saatleri, bilgisayar ve tabletlerde TRT bandrol ücretleri:
Ekonomi

Cep telefonlarındaki TRT bandrol ücretleri ne kadar oldu? Akıllı kol saatleri, bilgisayar ve tabletlerde TRT bandrol ücretleri:

Cep telefonlarından alınan TRT bandrol ücretinde artışa gedildi. Cep telefonlarındaki TRT bandrol ücretlerindeki artış sonrası Cep telefonlarındaki TRT bandrol ücretleri, akıllı kol saatleri TRT bandrol ücreti, bilgisayar ve tabletlerde TRT bandrol ücretlerinin ne kadar çıktığı da bir hayli merak edilir oldu.

Yeniakit Publisher
2022-05-26 09:38:00 -
Cep telefonlarındaki TRT bandrol ücretleri ne kadar oldu? Akıllı kol saatleri, bilgisayar ve tabletlerde TRT bandrol ücretleri:

TRT bandrol ücreti, akıllı telefonlardan alınmaya devam ediliyor ve süreçte bir artış yapılmış durumda.  Artık telefonlardan toplanan TRT bandrol ücreti daha da artacak çünkü süreçte oransal bir değişiklik yapıldı. 

TRT bandrol ücretleri ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararnameyle; cep telefonlarındaki TRT bandrol ücreti %6'dan %12'ye çıkarıldı. Madde madde açıklanan yeni düzenleme merak konusu oldu.

TRT bandrol ücret oranları yeniden belirlendi. Cep telefonlarında yüzde 10 olan oran yüzde 12'ye, akıllı kol saatlerinde yüzde 8 olan oran yüzde 14'e, bilgisayar ve tablette ise yüzde 2 olan oran yüzde 4'e çıkartıldı. Öte yandan, otomobillerdeki TRT bandrol ücreti de %0,4'ten %0,8'e çıkarıldı.

 

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