Cep telefonları için yeni taksit düzenlemesi kararı
Cep telefonu satışlarında 3 aylık taksitlendirme sınırına tabi tutar 3 bin 500 liradan 5 bin liraya çıkarıldı.
Resmi Gazete'de bugün yayınlanan karara göre cep telefonu satışında 3 ay taksitlendirme sınırına tabi tutar 5 bin liraya çıkarıldı
Fiyatı 5 bin lira üzerinde yenilenmiş cep telefonlarının taksit sayısı 6 ay
Perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte değişiklikler yapan Ticaret Bakanlığı yönetmeliğine göre, yenileme merkezleri veya yetkili satıcılarca gerçekleştirilmesi kaydıyla, fiyatı 5 bin liranın üzerinde olan yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışlarında taksitlendirme süresi ise 6 ay olarak belirlendi.