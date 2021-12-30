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Teknoloji Cep telefonları için yeni taksit düzenlemesi kararı
Teknoloji

Cep telefonları için yeni taksit düzenlemesi kararı

Cep telefonu satışlarında 3 aylık taksitlendirme sınırına tabi tutar 3 bin 500 liradan 5 bin liraya çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 09:48:00 -
Cep telefonları için yeni taksit düzenlemesi kararı

Resmi Gazete'de bugün yayınlanan karara göre cep telefonu satışında 3 ay taksitlendirme sınırına tabi tutar 5 bin liraya çıkarıldı

Fiyatı 5 bin lira üzerinde yenilenmiş cep telefonlarının taksit sayısı 6 ay

Perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte değişiklikler yapan Ticaret Bakanlığı yönetmeliğine göre, yenileme merkezleri veya yetkili satıcılarca gerçekleştirilmesi kaydıyla, fiyatı 5 bin liranın üzerinde olan yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışlarında taksitlendirme süresi ise 6 ay olarak belirlendi.

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