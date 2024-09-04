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Sağlık Cep telefonları beyin kanseri riskini artırıyor mu? DSÖ açıkladı
Sağlık

Cep telefonları beyin kanseri riskini artırıyor mu? DSÖ açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-09-04 15:42:00 -
Cep telefonları beyin kanseri riskini artırıyor mu? DSÖ açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), cep telefonlarının radyasyonunun sağlık üzerindeki olumsuz etkileri hakkında kesin kanıt bulunmadığını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), cep telefonu kullanımı ile beyin kanseri riski arasında herhangi bir bağlantı bulunmadığını duyurdu. DSÖ’nün, dünya çapında mevcut yayınlanmış verileri incelediği yeni araştırma, cep telefonlarının beyin kanseri riskini artırmadığını ortaya koydu.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN SONUÇLARI

DSÖ’nün raporuna göre, cep telefonu kullanımındaki büyük artışa rağmen, beyin kanseri oranlarında bu artışa paralel bir yükselme gözlemlenmedi. Uzun telefon görüşmeleri yapan veya on yıldan fazla süredir cep telefonu kullanan bireylerde dahi bu risk artışı saptanmadı.

Araştırma, 1994-2022 yılları arasında yapılan 63 çalışmayı kapsıyor. Avustralya hükümetinin radyasyondan korunma otoritesinin de yer aldığı 10 ülkeden 11 araştırmacının değerlendirdiği bu çalışmalarda, cep telefonlarının yanı sıra TV, bebek monitörleri ve radarda kullanılan radyofrekansların etkileri incelendi. 

Auckland Üniversitesi’nden Kanser Epidemiyolojisi Profesörü Mark Elwood, çalışmanın sonuçlarının, cep telefonları ile beyin kanseri arasında bir bağlantı göstermediğini ifade etti. Araştırma ayrıca, hipofiz bezi, tükürük bezleri ve lösemi gibi diğer kanser türleri ile cep telefonu kullanımı arasındaki olası riskleri de değerlendirdi.

SONUÇ VE GELECEK ARAŞTIRMALAR

DSÖ ve diğer uluslararası sağlık kuruluşları, cep telefonlarının radyasyonunun sağlık üzerindeki olumsuz etkileri hakkında kesin kanıt bulunmadığını belirtmişti. Ancak, gelecekte yapılacak daha fazla araştırmanın önemine vurgu yapılmıştı. 

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