Cep şubede neler değişti? Cep şubede yapılan değişiklikler belli oldu.

l Yeni arayüz sayesinde kişiye ve ihtiyaca özel deneyimler için imkân sağlandı. l Müşteri İletişim Merkezi aranmadan sigorta ve emeklilik işlemlerinin yapılması mümkün olacak. l BES ödemeleri güvenli ödeme desteği ile gerçekleşebilecek. l Fon değişikliği işlemleri vakit kaybetmeden yapılabilecek. l Sigorta ve emeklilik işlemleri güvenli ödeme desteği ile yapılabilecek. l Parmak izi okuma veya yüz tanıma özelliği ile sisteme anında giriş yapıp işlem yapılabilmesi saplanacak.

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