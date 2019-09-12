Cep şubede neler değişti?
Cep şubede yapılan değişiklikler belli oldu.12 Eylül 2019 Perşembe 10:34
l Yeni arayüz sayesinde kişiye ve ihtiyaca özel deneyimler için imkân sağlandı.
l Müşteri İletişim Merkezi aranmadan sigorta ve emeklilik işlemlerinin yapılması mümkün olacak.
l BES ödemeleri güvenli ödeme desteği ile gerçekleşebilecek.
l Fon değişikliği işlemleri vakit kaybetmeden yapılabilecek.
l Sigorta ve emeklilik işlemleri güvenli ödeme desteği ile yapılabilecek.
l Parmak izi okuma veya yüz tanıma özelliği ile sisteme anında giriş yapıp işlem yapılabilmesi saplanacak.
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