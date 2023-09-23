CEO çalışanlarına zam yapmak için kendi maaşından kesti

ABD merkezli perakende firması Container Store yıl boyunca zorlu bir dönem geçirdi. Ancak Fortune’un haberine göre CEO Satish Malhotra sayesinde bu kriz döneminde bile bazı çalışanlar maaş zammı beklentisi taşıyabiliyor.

Habere göre, şirketin milyoner CEO’su Malhotra gönüllü olarak maaşını %10 düşürerek şirketin çalışan ödemelerini artırmasına katkı sağladı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na yapılan bildirime göre CEO’nun altı aylık maaşı 925 bin dolardan 832.500 dolara geriledi.

Geçen yıl Malhotra’nın toplam ödemesi 2,57 milyon dolardı.

Çalışanlar için ortalama maaş artışının ne kadar olacağı ise netleştirilmedi.

Container Store’ın son çeyrek bilançosunda düzeltilmiş 10,1 milyon dolarlık net zarar görülüyor. Bu rakam bir yıl önceki aynı çeyrekte kaydedilen gelirin 20 milyon dolar aşağısında. Şirket mayıs ayında destek merkezi çalışanlarının %15’ini ve dağıtım merkezi ve mağazalardaki çalışanlarının %3’ünü işten çıkarmıştı. İşten çıkarmalardan etkilenenlerin tam sayısı ise açıklanmadı.

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Maaş indiriminin bir parçası olarak CEO şirketin baş hukuk görevlisi aracılığıyla maaş indirimini sözleşmesinin ihlali olarak görmediğini ve geçici maaş kesintisi nedeniyle doğan şirketten ayrılma hakkından “iyi niyetle” feragat ettiğini belirten bir belgeyi imzaladı. Malhorta firmadan ayrılmayı tercih etmiş olsaydı taban maaşının iki katını içeren bir kıdem tazminatını almaya hak kazanacaktı.

Belge içerisinde kullanılan dil şirketin yeni bir lider arayışına başlaması için herhangi bir plan olmadığını da gösterdi.

Container Store Baş Hukuk Görevlisi Tasha Grinnell, “Şirkete yaptığınız katkılardan dolayı teşekkür ederiz. Liderliğinizle birlikte yolculuğumuza devam etmek için sabırsızlanıyoruz” açıklamasında bulundu.