Central Park’ta bir dünya lideri

Hacı Yakışıklı New York

BM 77. Genel Kurulu’na katılmak için ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’taki meşhur Central Park’ta bir süre yürüyüş yaptı. Erdoğan’a Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu eşlik etti. Yürüyüşü sırasında parkta bulunanların ilgisiyle karşılaşan Erdoğan, parktakilerle sohbet edip, fotoğraf çektirdi. Bankta oturduğu sırada yanına gelen bir kişi, Erdoğan’a Ukrayna krizindeki rolünden dolayı teşekkür etti. Erdoğan’ı yakından takip ettiğini söyleyen birçok kişi Türkiye’nin insanlık adına attığı adımları takdir ettiklerini belirtirken, Burkina Fasolu şampiyon bisikletçi Michael’in Başkan Erdoğan için, “Dünyanın en iyi lideri” ifadesini kullanması dikkatlerden kaçmadı. Tayland’dan geldiğini aktaran bir turist ise İstanbul ve Kapadokya’yı ziyaret ettiğini, gezdiği yerler arasında en iyisinin Türkiye olduğunu vurgulayarak, Erdoğan ile tanıştığı için çok şanslı olduğunu kaydetti. Erdoğan ayrıca yanına yaklaşan çifte sigara içmemesi tavsiyesinde bulundu. ABD’de faaliyet gösteren Türk STK temsilcilerini kabul eden Başkan Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen akşam yemeğine de katıldı.