CENTCOM'un iftirasına yalanlama: Dezenformasyon kampanyası

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Hükümeti, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) insani yardımların Hamas tarafından yağmalandığı yönündeki iddiasına karşı sert bir açıklama yaptı. Gazze Hükümeti Medya Ofisi tarafından yayımlanan açıklamada, bu iddiaların "asılsız ve sistematik bir dezenformasyon kampanyası" olduğu belirtildi.

Filistinli yetkililer, CENTCOM’un iddialarının "Filistin güvenlik güçlerinin itibarını hedef aldığına" vurgu yaparken, bu tür açıklamaların halkla güvenlik güçleri arasındaki ilişkiyi sarsmaya dönük olduğu ifade edildi.

"YARDIMLARI KORURKEN 1000’DEN FAZLA ŞEHİT VERDİK"

Açıklamada, insani yardımları korumak için sahada bulunan Filistin güvenlik güçlerinin ağır bedeller ödediği hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

“Filistin polisi, yardım konvoylarını korurken 1000’den fazla şehit vermiş, yüzlercesi de yaralanmıştır. Buna rağmen insani yardım çalışmaları devam etmektedir.”

Ayrıca, Gazze’de faaliyet gösteren uluslararası kuruluşların da Filistin güvenlik güçlerinin herhangi bir yağma olayına karışmadığını defalarca teyit ettiği vurgulandı.

CENTCOM’UN RAKAMLARINA İTİRAZ

Filistinli yetkililer, CENTCOM’un “Gazze’de 40 ülke ve kuruluşun faaliyet gösterdiği” yönündeki açıklamasına da itiraz etti. Açıklamada, şu an sahada fiilen yalnızca 22 kuruluşun yardım sağladığı, bunların da büyük kısmının İsrail’in uyguladığı kısıtlamalardan etkilendiği belirtildi.

ABD’YE ELEŞTİRİ: ATEŞKES İHLALLERİNE SESSİZ

Gazze Hükümeti, İsrail'in ateşkes süreci başlamasına rağmen saldırılarını sürdürdüğünü, ABD'nin ise bu ihlaller karşısında sessiz kaldığını kaydetti. Açıklamada, uluslararası toplumun İsrail’i ateşkese uymaya zorlaması gerektiği belirtildi.

CENTCOM, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Han Yunus’un batısında insani yardım taşıyan bir kamyonun insansız hava aracıyla izlendiğini ve bazı kişilerin yardımları yağmaladığını öne sürmüş, bu kişilerin Hamas üyesi olabileceğini ifade etmişti.

ATEŞKES ANLAŞMASINA RAĞMEN SÜREN SALDIRILAR

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim’de Gazze için yürütülen müzakereler çerçevesinde bir ateşkes planının ilk aşamasının onaylandığını açıklamıştı. Mısır’ın ev sahipliğinde yürütülen görüşmeler sonucunda, ateşkes 10 Ekim’de yürürlüğe girmişti.

Ancak Gazze Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, ateşkesin ilan edilmesine rağmen İsrail ordusunun saldırıları sürdü ve şu ana kadar 226 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail ordusu, bu saldırıların gerekçesi olarak “güvenlik tehdidi” iddialarını öne sürmeye devam ediyor.