0553 313 94 23

‘Cennet Sahnesi’nin yer aldığı mozaik, defineciler tahrip etmeden taşındı

Adıyaman’da meşe ağaçlarının arasında ilk önce defineciler tarafından bulunan ‘Cennet Sahnesi’nin tasvir edildiği bin 500 yıllık mozaik gün yüzüne çıkartılarak taşındı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 10:28
‘Cennet Sahnesi’nin yer aldığı mozaik, defineciler tahrip etmeden taşındı

Adıyaman’da meşe ağaçlarının arasında ilk önce defineciler tarafından bulunan ‘Cennet Sahnesi’nin tasvir edildiği bin 500 yıllık mozaik gün yüzüne çıkartılarak taşındı.


Defineciler tarafından bulunan mozaiğin satılmak istendiği ihbarını alan jandarma ekipleri, yaptıkları araştırmalar ile mozaiğin yerini tespit etti. Yeri tespit edilen mozaik defineciler tarafından tahrip edilmeden kurtarıldı. Adıyaman’ın Besni ilçesi Burunçayır köyü kırsal alanında meşe ağaçlarının arasındaki mozaik, Adıyaman Müze Müdürlüğü görevlileri tarafından yaklaşık 10 gün süren çalışmayla gün yüzüne çıkartıldı.


5. yüzyıla ait olan bin 500 yıllık, 45 metrekare büyüklüğündeki mozaiğin bulunduğu alanın kilisenin küçüğü olan Şabel (ibadethane) olduğu tespit edildi. İbadethanenin güney kısmında bulunan 5 basamaklı merdiven ile ibadethaneye girildiği kazılarda ortaya çıktı. Kazılarda ayrıca Bizans Dönemi’ne ait 3 adet sikke ve kapı kilit aksamı bulundu.



Cennet Sahnesi tasvir ediliyor


İbadethane olarak kullanılan dikdörtgen alanın ortasında 2 sütun yeri bulunurken, doğu kısmında oval bir bölüm bulunuyor. Renk cümbüşünün yaşandığı mozaikte kırmızı, beyaz, sarı, siyah, mavi, turuncu taşların kullanıldığı çeşitli hayvan figürleri ve desenler bulunuyor. Mozaikte geyik, yılan, balık, boğa, ördek, tavus kuşu ve çeşitli desenler bulunuyor. Uzmanlar, mozaikte ‘cennet tasviri’ denilen bir sahnenin olduğunu, bu sahnede geyik ve yılan betiminin birbirine yakın ve barış içerisinde olmasının cennet tasvirinin göstergesi olduğunu ifade etti.


Adıyaman Müze Müdürlüğü ekiplerinin 10 gün süren kazı çalışmaları sonrasında gün yüzüne çıkarılan mozaik daha sonra Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvar Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonrasında kaldırılarak taşındı. Mozaiğin Adıyaman’a götürüldüğü öğrenildi.


Mozaiğin bulunduğu arazinin sahibi Sıddık Doğuç, jandarma tarafından tespit edilen mozaiğin Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 10 günlük çalışmayla temizlenerek gün yüzüne çıkartıldığını belirterek, “Mozaiğin üzerinde tavus kuşu, balık, geyik, yılan, boğa ve çeşitli halı desenine benzer desenler var. Mozaiğin bin 500 yıllık olduğu ve buranın ibadethane olduğu bize söylendi” dedi.


Köylülerden Bayram Tekin Erdoğan ise köylerinde böyle bir eserin bulunmasından dolayı sevinçli olduklarını söyleyerek, “Daha önce yaşam alanı olarak bilinen yerde mozaik bulundu. Müze Müdürlüğü ekipleri çok güzel bir mozaik ortaya çıkarttı. Bu eserin tarihe ışık tutmasını sevinçle karşılıyorum. İnşallah Türkiye’nin tüm güzellikleri gün yüzüne çıkar” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 10:28
  1. doğa
  2. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kavacık’ta üniversitede çıkan yangın söndürüldü
    1. Kavacık’ta üniversitede çıkan yangın..
    2. Yunusemre güreş takımı Türkiye..
    3. Özel Harekat Şube Müdürü'nü şehit eden..
    4. British Airways pilotları iki günlük..
    5. ABD’de Çin’in Doğu Türkistan’daki..
    6. Salihli Belediyespor ilk hazırlık..
    7. Başkan Dinçer, yeni eğitim öğretim..
    8. Sağlık Müdürü Hülür: "İntihar 15-35..
    9. Zonguldak'ta iki hafta önce..
    10. Sinop’ta şüpheli orman yangını
    11. Adıyaman’da sahabe coşkusu!
    12. Siverek’te yol yapım çalışmaları..
    13. ABD'den YPG işgalindeki bölgeye..
    14. Akhisar Geleneksel 27. Açık Satranç..
    15. Toplu tecavüz sanıkları üçüncü kez..
    16. Büyükçekmece Belediyesi okula destek..
    17. Yolcu otobüs seyir halindeyken alev..
    18. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi..
    19. Emniyet'te yeniden yapılanma
    20. Türk kızı Melis Bilici, Almanya’da..
    21. Kaşıkçı'yı öldüren İnfaz timinin kan..
    22. "BAE Tunus'un ulusal egemenliğini..
    23. Japonya'da tayfun: 1 ölü
    24. Avrupa kulüpleri Vedat Muriç'e teklif..
    25. F-MAX, Rusya’da “Yılın Kamyonu” seçildi
    26. Başkan Altun’dan eğitime destek
    27. Bu çiftlikte ineklerin bakımını..
    28. Krater gölü kıyısında yatan inekler..
    29. Koçtaş'ın mobil uygulaması "ustabilir"..
    30. Aracın stepnesinden uyuşturucu çıktı
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Sosyal medyadan paylaşıldı! Başkan Erdoğan havadan inceledi
    Sosyal medyadan paylaşıldı! Başkan Erdoğan havadan inceledi
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!