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Kadın - Aile Cennet çamuru tarifi, nasıl yapılır? Cennet çamuru nedir?
Kadın - Aile

Cennet çamuru tarifi, nasıl yapılır? Cennet çamuru nedir?

Cennet çamuru tatlısı, Kilis’in yöresel lezzetlerinden biridir.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 21:41:00 - 2021-12-09 21:43:49
Cennet çamuru tarifi, nasıl yapılır? Cennet çamuru nedir?

Cennet çamurunun malzemeleri ve tarifi…

Cennet çamuru tarifi, nasıl yapılır?

Malzemeleri

  • 100 gr. tereyağı,
  • 200 gr. Kadayıf
  • 1 su bardağı dövülmüş yeşil fıstık,
  • 2 su bardağı toz şeker,
  • 1 rulo kaymak

Yapılışı

Teflon tepsi ocağın üzerine koyulur ve tereyağ eritilir. Yağ eridikten sonra ocağın altı kısılır ve kadayıflar yavaş yavaş eklenir. Kadayıfların birbirine yapışmaması için sık sık karıştırılır ve yaklaşık 10 dakika kavurmaya devam edilir. Şeker de eklenerek kadayıfla kızarıncaya kadar 5 dakika kavrulur. Kavrulan kadayıfla küçük bir tepsiye kaşık kaşık koyup bastırılır ve tek bir parça olması sağlanır. Üzerine parça parça kaymak koyularak fıstık serpilir.Afiyet olsun.

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