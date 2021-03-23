Cennet çamuru nasıl yapılır? | Cennet çamuru tarifi

Kilis mutfağından çıkıp ülkemizin dört bir yanına ulaşmış olan lezzetiyle cennet çamurunun tarifi merak ediliyor. Cennet çamuru, özellikle Ramazan ayında çayların yanında getirilen tatlıların yerine konulmaktadır. Künefeyle çok fazla karıştırılan bu lezzetli tarif, yapılışı ve lezzetiyle künefeden çok farklı. Peki, cennet çamuru nasıl yapılır? Cennet çamuru malzemeleri nelerdir?