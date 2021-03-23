Cennet çamuru nasıl yapılır? | Cennet çamuru tarifi
Kilis mutfağından çıkıp ülkemizin dört bir yanına ulaşmış olan lezzetiyle cennet çamurunun tarifi merak ediliyor. Cennet çamuru, özellikle Ramazan ayında çayların yanında getirilen tatlıların yerine konulmaktadır. Künefeyle çok fazla karıştırılan bu lezzetli tarif, yapılışı ve lezzetiyle künefeden çok farklı. Peki, cennet çamuru nasıl yapılır? Cennet çamuru malzemeleri nelerdir?
Cennet çamuru tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;
300 gr. kadayıf, 4 yemek kaşığı tereyağı, 100 gr. toz antep fıstığı
Şerbeti için; 2 su bardağı şeker, 1 su bardağı su, 3-4 damla limon
Cennet çamuru nasıl yapılır?
Şerbet malzemelerini bir tencerenin içerisine alın ve 30 dakika kaynatın. Daha sonra ocaktan alıp oda sıcaklığında ılımaya bırakmalısınız.
Kadayıfları şehriye boyutlarında parçalayın. Ardından tereyağı ile renk almayacak şekilde orta ateşte kavurmaya başlayın.
İçerisine fıstığın ¾’ünü ilave edip kavurmaya devam edebilirsiniz.
Isınan ve hafif kavrulan karışıma azar azar şerbeti ilave edip karıştırmaya başlayın. Tüm şerbeti çekip kıvam aldığı zaman servise hazır hale gelecektir.
Üzerine kaymak ve kalan fıstığı koyup servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…