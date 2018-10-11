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Cenk'ten olay sözler: Resmi teklif yapılırsa...

İngiltere'de yerini bir türlü sağlamlaştıramayan milli futbolcu Cenk Tosun hakkında ada basınında ocak ayında Beşiktaş'a kiralanacağı hakkında haberler yapılmıştı.

11 Ekim 2018 Perşembe 15:12
Cenk'ten olay sözler: Resmi teklif yapılırsa...

Geçtiğimiz sezon Everton kulübüne transfer olan yıldız futbolcu Cenk Tosun, hakkında çıkan haberlere, "Bu haberleri ben de okudum. Şu anda Everton'da kendimi kanıtlamaya çalışıyorum. Bu sezona iyi bir başlangıç yapmadım. Ancak gelecek haftalarda daha iyi olacağımı düşünüyorum. Eğer Beşiktaş beni isterse ben seve seve gelirim. Beşiktaş benim yuvam. Ancak ortada resmi bir teklif olmadan konuşmak doğru değil. Her şey yakında netleşir" şeklinde yanıt verdiği söyleniyor.

CENK TOSUN TAKİP EDİLİYOR!
Beşiktaş Yönetimi'nin Cenk Tosun'un durumunu dikkatle takip ettiği ve gelişmelere göre milli futbolcu için Ocak ayında harekete geçilebileceği öğrenildi. 

CENK BİZİM ÇOCUĞUMUZ!
Fikret Orman'ın yöneticilerle yaptığı durum değerlendirmesinde, "Cenk bizim çocuğumuz. Eğer Everton'da mutlu değilse ve biz de anlaşma sağlarsak bu iş olur" yorumunu yaptığı ortaya çıktı.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 15:12
  1. cenk tosun
  2. everton

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