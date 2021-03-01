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Spor Cenk Tosun'un görüştüğü takım açıklandı
Spor

Cenk Tosun'un görüştüğü takım açıklandı

Geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş'a dahil olan Cenk Tosun'un babası aynı zamanda da menajeri olan Şenol Tosun, Rus medyasına yaptığı açıklamada CSKA Moskova ile görüştüklerini ve buna sıcak baktıklarını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 21:36:00 - 2021-03-01 22:27:45
Cenk Tosun'un görüştüğü takım açıklandı

Şenol Tosun, CSKA Moskova'nın Cenk Tosun ile ilgilendiğini ve Beşiktaş'taki kiralık sözleşmesi bittikten sonra bonservisiyle transferin gerçekleşebileceğini ifade etti.

Cenk Tosun'un babası Şenol Tosun, "Rusya'dan CSKA Moskova teklif yaptı, bu bir sır değil. Fakat aile olarak Beşiktaş 'a dönmesi yönünde karar aldık. Aslında CSKA'nın teklifi oldukça iyiydi ama Cenk, Beşiktaş'ı iyi tanıyor ve İstanbul'u seviyor. Genel olarak hepimiz, İstanbul'da birkaç ay geçirmenin en iyi çözüm olacağını düşündük. Yaz aylarında 2-3 yıllık sözleşme karşılığında CSKA ile transfer görüşmesi yapabiliriz. Neden olmasın?" ifadelerini kullandı.

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