Cenk Tosun'lu Everton'dan şok mağlubiyet! West Ham United...

Premier Lig'in 5. haftasında Everton ile West Ham karşı karşıya geldi. West Ham, deplasmanda Everton'ı 3-1 yenerken sezonun ilk galibiyetini aldı. Everton ise bu sezon ilk kez mağlubiyetle tanıştı.

İlk 4 maçını kaybettikten sonra Everton karşısında kazanan West Ham'a galibiyeti getiren golleri 11 ve 31. dakikalarda Andriy Yarmolenko ve 61. dakikada Marko Arnautovic kaydetti. Everton'un tek sayısı ise 45+2'de Sigurdsson ile geldi.

CENK TOSUN, MAÇI TAMAMLAYAMADI

Everton forması giyen Milli futbolcu Cenk Tosun, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken etkisiz bir oyun ortaya koydu. Cenk, maçın 69. dakikasında yerini Oumar Niasse'a bıraktı. Milli forvet, Premier Lig'de 5. maçını da boş geçirmiş oldu.

Bu sonucun ardından Everton 6 puanda kalırken West Ham, 3 puana ulaştı. Haftaya Everton, Arsenal deplasmanına konuk olacak. West Ham ise evinde Chelsea'yi ağırlayacak.