Cenk Tosun'lu Everton, Southampton deplasmanında kayıp! 2-1
Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, Premier Lig'in 21.haftasında deplasmanda Southampton'a 2-1 mağlup oldu.20 Ocak 2019 Pazar 12:21
Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, Premier Lig'in 21.haftasında deplasmanda Southampton'a konuk oldu. Everton deplasmanda Southampton'a 2-1 mağlup oldu.
Milli futbolcumuz Cenk Tosun karşılaşmasının 65.dakikasında oyuna dahil oldu. Everton bu mağlubiyetle 30 puanla 11.sırada yer alırken ev sahibi Southampton ise 22 puanla 15.sırada yer aldı.
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