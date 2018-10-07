THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Cenk Tosun'lu Everton deplasmanda 3 puanı kaptı! Leicester City...

İngiltere Premier Lig'in 8.haftasında Leicester City kendi sahasında Everton'a 2-1 mağlup oldu.

07 Ekim 2018 Pazar 01:29
Cenk Tosun'lu Everton deplasmanda 3 puanı kaptı! Leicester City...

Ligin 8. haftasında King Power Stadı’nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan Everton, 7. dakikada Brezilyalı golcüsü Richarlison’un golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan ev sahibi Leicester City, 40. dakikada Ricardo Pereira’nın ağları sarsmasıyla skora denge getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda Leicester City’de Wes Morgan, 63. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Rakibinin eksik kalmasının ardından ataklarını sıklaştıran Everton, 77. dakikada İzlandalı Gylfi Sigurdsson’un uzak mesafeden golüyle 2-1 öne geçti ve mücadele bu skorla tamamlandı.

Everton’da karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Cenk Tosun 71. dakikada Tom Davies’in yerine oyuna dahil oldu. Leicester City’de forma giyen Çağlar Söyüncü ise kadroda yer almadı.

İki takım da puanını 12’ye çıkardı.

 

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 01:29
  1. Cenk Tosun
  2. Everton
  3. Everton F.C
  4. Çağlar Söyüncü
  5. Leicester City
  6. İngiltere Premier Lig

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erman Toroğlu'ndan Galatasaray yorumu: Fatih Terim kurt, Bülent Korkmaz kuzu...
    1. Erman Toroğlu'ndan Galatasaray yorumu:..
    2. Sinan Engin: Galatasaray biraz da..
    3. Abdurrahim Albayrak'tan UEFA..
    4. Rıdvan Dilmen: Donk'un golü için VAR'a..
    5. Gözler Erdoğan'a çevrildi! Bugün çok..
    6. Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet..
    7. Cenk Tosun'lu Everton deplasmanda 3..
    8. İtalya'da Ronaldo fırtınası! Juventus..
    9. Süper Lig ekibinde büyük şok! Yıldız..
    10. Manchester United'dan muhteşem geri..
    11. Banksy'nin 1,4 milyon dolarlık tablosu..
    12. Şok iddia: Cemal Kaşıkçı'nın cansız..
    13. Real Madrid 90'da yıkıldı! Kötü..
    14. Bursaspor Teknik Direktörü Samet..
    15. Akkuyu Nükleer Santrali kapılarını ilk..
    16. Bakan Çavuşoğlu halı sahada stres attı
    17. Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail..
    18. Kayıp Interpol Başkanı hakkında yeni..
    19. Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı..
    20. Rıdvan Dilmen: Dilim söylemeye..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    7 Ekim 2018
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!