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Cenk Tosun'lu Everton 3 puanı tek golle aldı!

İngiltere Premier Lig'in 35.haftasında Everton kendi seyircisi önünde Newcastle United'ı konuk etti. Ev sahibi Everton sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

24 Nisan 2018 Salı 01:31
Cenk Tosun'lu Everton 3 puanı tek golle aldı!

Premier Lig'de 35. hafta mücadelesinde Cenk Tosun'un takımı Everton, Newcastle United'ı ağırladı. 

Cenk Tosun mücadeleye ilk 11'de başladı ve 85 dakika oyunda kaldı. 

Maviler, maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılırken gol 51. dakikada Theo Walcott'tan geldi. Cenk Tosunyerini 85. dakikada Oumar Niasse'ye bıraktı. Bu skorun ardından Everton 45 puana ulaştı, Newcastle United ise 41 puanda kaldı. 

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 01:31
  1. Cenk Tosun
  2. Everton
  3. Everton F.C
  4. NewcastleUnited
  5. İngiltere Premier Lig

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