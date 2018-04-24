Cenk Tosun'lu Everton 3 puanı tek golle aldı!

Premier Lig'de 35. hafta mücadelesinde Cenk Tosun'un takımı Everton, Newcastle United'ı ağırladı.



Cenk Tosun mücadeleye ilk 11'de başladı ve 85 dakika oyunda kaldı.



Maviler, maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılırken gol 51. dakikada Theo Walcott'tan geldi. Cenk Tosunyerini 85. dakikada Oumar Niasse'ye bıraktı. Bu skorun ardından Everton 45 puana ulaştı, Newcastle United ise 41 puanda kaldı.