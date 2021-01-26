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Spor Cenk Tosun'a Premier Lig'den bir talip daha
Spor

Cenk Tosun'a Premier Lig'den bir talip daha

Everton'da çok fazla forma şansı bulamayan Cenk Tosun'a yine Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion talip oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 11:54:00 -
Cenk Tosun'a Premier Lig'den bir talip daha

Milli futbolcumuz Cenk Tosun’un, Premier Lig ekibi Everton’daki geleceği belirsizliğini koruyor. İngiliz basınına göre, forma şansı bulmakta zorlanan 29 yaşındaki golcü, takımdan ayrılmayı planlıyor.

Cenk’in bu kararı vermesinde teknik direktör Carlo Ancelotti’nin tercihleri arasında yer almaması olduğu belirtildi. Habere göre; West Bromwich Albion, Everton’ın satmaya sıcak baktığı tecrübeli futbolcu ile ilgileniyor. Avrupa Şampiyonası’na hazır olmak isteyen Cenk Tosun’un da teklif gelirse kabul edebileceği ifade edildi

Geçtiğimiz haftalarda geleceğine dair konuşan milli futbolcumuz, 2-3 hafta içerisinde nasıl bir yol izleyeceğine karar vereceğini söylemişti. Cenk Tosun bu sezon oynadığı 7 karşılaşmada 1 gol kaydetti. Milli futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılında sona erecek.

Cenk Tosun 5 Ocak 2018 yılında 22.5 milyon euro karşılığında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olmuştu. Yeni Şafak'ın aktardığına göre siyah-beyazlıların, golcü oyuncuyu kiralık olarak yeniden kadrosuna katmak istediği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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