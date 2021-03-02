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Spor Cenk Tosun yolcu! Babası açıklama yaptı
Spor

Cenk Tosun yolcu! Babası açıklama yaptı

Tecrübeli golcü Cenk Tosun'un geleceği hakkında babası konuştu. Şenol Tosun, 'Yaz aylarında 2-3 yıllık sözleşme karşılığında CSKA ile transfer görüşmesi yapabiliriz' şeklinde demeç verdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 13:46:00 -
Cenk Tosun yolcu! Babası açıklama yaptı

Beşiktaş’ın devre arasında Everton’dan kiraladığı Cenk Tosun’a o dönem Rus ekibi CSKA talip olmuş, daha fazla ücret önermesine karşın yıldız oyuncu alacağı parada indirim yaparak sezon sonuna kadar eski kulübüyle anlaşmıştı.

Milli oyuncunun aynı zamanda menajerliğini yapan babası Şenol Tosun, Rus medyasına konuştu.

Şenol Tosun, “CSKA’nın teklifi sır değil. Fakat aile olarak Beşiktaş’a dönmesi yönünde karar aldık. Yaz aylarında 2-3 yıllık sözleşme karşılığında CSKA ile transfer görüşmesi yapabiliriz. Neden olmasın?” ifadelerini kullandı.

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