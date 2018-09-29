Cenk siftah yaptı Everton kazandı

İngiltere Premier Ligi'nde Cenk Tosun'un gol attığı maçta Everton, Fulham'ı 3-0 mağlup etti.

Sezon öncesi transferleriyle dikkat çeken Marco Silva'nın ekibi, maçta etkili olsa da ilk yarı golsüz sona erdi. 52. dakikada Gylfi Sigurdsson'un penaltı vuruşunda top direkte patladı.

Cenk Tosun, 55. dakikada oyuna girerken, 1 dakika sonra ev sahibi ekibin golü geldi. Penaltı atışından yararlanamayan Sigurdsson, bu kez affetmedi ve kaydettiği golle Everton'ı 1-0 öne geçirdi.

66. dakikada Theo Walcott'un cezasahası sağ içinden altıpas sol içine doğru ortasına çok iyi yükselen Cenk Tosun, kafayı vurdu ve topu ağlarla buluşturarak Everton'ı 2-0 öne geçirdi.