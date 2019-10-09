0553 313 94 23

Cenk Eren Erdoğan'a destek verdi linç yedi

ABD Başkanı Donald Trump'un Türkiye'nin ekonomisini hedef alan açıklamalarına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayım diyen ünlü sanatçı Cenk Eren lince maruz kaldı. Eren, bir Twitter kullanıcısı ile yaşadığı diyaloğu ilişkin paylaşımında "Diyor ki sen askerliğini bedelli yapmışsındır, diyorum ki 18 ay yaptım, diyor ki ama başkaları 24 ay yapmış. Tıkandım ve cevap bulamadım" ifadelerini kullandı.

09 Ekim 2019 Çarşamba 01:57
Cenk Eren Erdoğan'a destek verdi linç yedi

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna olası operasyonuna ilişkin Türkiye ekonomisini hedef aldı. Trump, paylaşımda, "Daha önce güçlü bir şekilde ifade ettim, şimdi bir kez daha yinelemek için söylüyorum; Türkiye, benim derin ve eşsiz anlayışıma göre, sınırların dışında olduğunu düşündüğüm bir şey yaparsa, Türkiye'nin ekonomisini mahvederim ve yok ederim (Bunu daha önce yaptım)." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump'ın paylaşımına ünlü sanatçı Cenk Eren tepki göstererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğunu ifade etti. Cenk Eren, Twitter'dan yaptığı paylaşımda ''Küstahça Ülkemi tehdit eden ABD ye karşı Devletimin, Ordumun ve Başkomutan Cumhurbaşkanı RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN yanındayım.'' ifadeleriyle tepki gösterdi.

Eren'in bu paylaşımına onbinlerce beğeni alırken bir kısım tarafında da linç edilmek istendi.

Ünlü sanatçı kendisine link etmek isteyen bir Twitter kullanıcısı ile arasında geçen diyaloğu paylaştı. Cenk Eren, paylaşımında "Diyor ki sen askerliğini bedelli yapmışsındır, diyorum ki 18 ay yaptım, diyor ki ama başkaları 24 ay yapmış. Tıkandım ve cevap bulamadım:)))" ifadelerini kullandı.

HABER7

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 01:57
  1. Ordu
  2. askerlik
  3. cenk eren
  4. diyaloğ
  5. YAŞAM Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    IMF Başkanı'na göre küresel ekonomi 'senkronize yavaşlama' ile karşı karşıya
    1. IMF Başkanı'na göre küresel ekonomi..
    2. 'Dünya, Türkiye'yi desteklemelidir!'
    3. Cenk Eren Erdoğan'a destek verdi linç..
    4. Van'da iki terörist etkisiz hale..
    5. AB üyesi 5 ülkeden Kuzey Kore'ye çağrı
    6. Ataşehir'de palet deposunda yangın
    7. Portekiz'de hükümet kurma görevi..
    8. Yemen'den 'Tarihi eserlerimizin ABD..
    9. Beyaz Saray'dan 'Trump'a azil' kararı
    10. Aydın'da kötü koku alarmı!
    11. Türkiye'nin rakibi Fransa'da büyük şok!
    12. Galatasaray'dan KAP açıklaması!
    13. Kızına işkence yapan baba gözaltına..
    14. ABD'den Çin'e karşı 'Doğu Türkistan'..
    15. Mısır, Güney Kıbrıs ve Yunanistan..
    16. ABD'den kukla Guaido'ya 98 milyon..
    17. “Toplantıyı eski Bakan Müftüoğlu düzenle
    18. Suriye Milli Ordusu'ndan TSK'ya destek!
    19. Suriye'deki 150 aşiretten 'operasyon'..
    20. İngiliz hükümetine uyarı: Anlaşmasız..
    21. Muğla'da 3.6 büyüklüğünde deprem
    22. İkinci Yargı Paketi'nde düzenleme..
    23. Dehşet kazanın görüntüleri ortaya..
    24. Irak Parlamentosundan il meclislerinin..
    25. Ortalık bir anda karıştı! Doktor ile..
    26. Pentagon'dan son dakika açıklaması:..
    27. Yahudiler Halillurrahman Camii'ni..
    28. Numan Kurtulmuş'tan operasyon açıklaması
    29. Mısır, Yunanistan ve Rumlardan..
    30. Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2..
    Davutoğlu’yla görüşen Ufuk Uras partisinden istifa etti!
    Davutoğlu’yla görüşen Ufuk Uras partisinden istifa etti!
    Çok sert tepki! "Hadsiz, küstah, ikiyüzlü!"
    Çok sert tepki! "Hadsiz, küstah, ikiyüzlü!"
    Vapurda iğrenç olay! Toplu taşımada bir rezalet daha
    Vapurda iğrenç olay! Toplu taşımada bir rezalet daha
    Nihat Ergün YeniAkit’e istifa ettiğini açıkladı
    Nihat Ergün YeniAkit’e istifa ettiğini açıkladı
    ABD'nin maskesi düştü! Skandal liste
    ABD'nin maskesi düştü! Skandal liste

    Günün Karikatürü

    9 Ekim 2019
    Barzani'den skandal hamle! Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için harekete geçti
    Barzani'den skandal hamle! Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için harekete geçti
    PKK'nın ağlaması karşılık buldu! Teröristlere "bize katılın" çağrısı
    PKK'nın ağlaması karşılık buldu! Teröristlere "bize katılın" çağrısı