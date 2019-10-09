Cenk Eren Erdoğan'a destek verdi linç yedi

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna olası operasyonuna ilişkin Türkiye ekonomisini hedef aldı. Trump, paylaşımda, "Daha önce güçlü bir şekilde ifade ettim, şimdi bir kez daha yinelemek için söylüyorum; Türkiye, benim derin ve eşsiz anlayışıma göre, sınırların dışında olduğunu düşündüğüm bir şey yaparsa, Türkiye'nin ekonomisini mahvederim ve yok ederim (Bunu daha önce yaptım)." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump'ın paylaşımına ünlü sanatçı Cenk Eren tepki göstererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğunu ifade etti. Cenk Eren, Twitter'dan yaptığı paylaşımda ''Küstahça Ülkemi tehdit eden ABD ye karşı Devletimin, Ordumun ve Başkomutan Cumhurbaşkanı RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN yanındayım.'' ifadeleriyle tepki gösterdi.

Eren'in bu paylaşımına onbinlerce beğeni alırken bir kısım tarafında da linç edilmek istendi.

Ünlü sanatçı kendisine link etmek isteyen bir Twitter kullanıcısı ile arasında geçen diyaloğu paylaştı. Cenk Eren, paylaşımında "Diyor ki sen askerliğini bedelli yapmışsındır, diyorum ki 18 ay yaptım, diyor ki ama başkaları 24 ay yapmış. Tıkandım ve cevap bulamadım:)))" ifadelerini kullandı.

HABER7