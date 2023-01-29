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Siyaset Cenin'de masum Filistinlilerin katledilmesine ses etmemişti! Kılıçdaroğlu'ndan Netenyahu'ya başsağlığı mektubu
Siyaset

Cenin'de masum Filistinlilerin katledilmesine ses etmemişti! Kılıçdaroğlu'ndan Netenyahu'ya başsağlığı mektubu

İsrail'in Cenin'deki Mülteci Kampı'na gerçekleştirdiği saldırıda, Filistinli mazlumların yanında duramayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kudüs'teki Sinagog saldırısına ilişkin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya geçmiş olsun mektubu gönderdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 18:46:00 - 2023-01-29 18:52:47
Cenin'de masum Filistinlilerin katledilmesine ses etmemişti! Kılıçdaroğlu'ndan Netenyahu'ya başsağlığı mektubu

 Yeniakit.com.tr 

Siyonist İsrail, Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği silahlı saldırıda 9 masum Filistinliyi katletti.

Saldırının düzenlenmesinin ardından, yahudilerin işgali altındaki Kudüs'te bir sinagogta silahlı saldırı düzenlendi.

Siyonist polisi tarafından yapılan açıklamada, olayda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı belirtildi.

21 yaşındaki Filistinli Hayri Alqam'ın Sinagog'a İsrail’in Cenin katliamına misilleme olarak saldırdığı belirtilirken, Filistinli genç İsrail polisi tarafından vurularak şehit edildi.

Cenin Mülteci Kampı'na yönelik saldırıda tek kelime etmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinegog'a yönelik saldırıdan sonra, Netenyahu'ya bir başsağlığı mektubu gönderdi.

Kılıçdaroğlu'nun mektupta şu ifadelere yer verdiği belirtildi:

Sayın Başbakan, bu hafta sonu 27 ve 28 Ocak tarihlerinde Kudüs'te yaşanan silahlı saldırılı şiddet eylemlerinde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle duyduğumuz üzüntüyü dile getirmek isteriz. İsrail halkıyla dayanışma içerisinde acınızı paylaşıyor, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile hükümetinize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Olayların tırmanmaya ve bölgemizde yeni bir şiddet sarmalına yol açmaması en büyük temennimizdir.

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