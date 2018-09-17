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Cengiz Ünderli Roma'ya Chievo darbesi! 4 gol...

İtalya Serie A'nın 4.haftasında Cengiz Ünderli Roma, Chievo'yu konuk etti. Karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 02:22
Cengiz Ünderli Roma'ya Chievo darbesi! 4 gol...

Serie A’nın 4. haftasında Roma, Olimpiyat Stadı’nda Chievo ile karşı karşıya geldi. Başkent ekibi maça hızlı başladı ve 10. dakikada Stephan El Shaarawy golü ile öne geçti. 30. dakikada Bryan Cristante ile farkı ikiye çıkaran Roma ilk yarıyı da 2-0 önde tamamladı.

Chievo, 52 .dakikada Valter Birsa’nın ayağından bulduğu golle farkı bire indirdi. Konuk ekip, 83. dakikada Mariusz Stepinski ile de eşitliği sağladı. Kalan dakikalarda gol olmayınca müsabaka 2-2 sona erdi. 

Roma’da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, ilk 11’de başladığı karşılaşmanın 81. dakikasında yerini Justin Kluivert’a bıraktı. 

Başkent ekibi puanını 5’e yükseltirken, galibiyet hasretini de 3 maça çıkardı. Chievo da puanı 2 yaptı. 

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 02:22
  1. Cengiz Ünder
  2. Roma
  3. Chievo
  4. İtalya Serie A

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