Cengiz Ünderli Roma'dan kritik 3 puan! Empoli...

İtalya Serie A'nın 8.haftasında Roma Empoli'ye konuk oldu. Roma, Empoli deplasmanında Steven N'Zonzi'nin 36.dakikada ve 85. dakikada Edin Dzeko'nun attığı gollerle 3 puanın sahibi oldu.

Roma bu galibiyetle puanını 14.çıkarırıken 3.sırada yer aldı. Ev sahibi Empoli ise 5 puanla 18.sırada yer aldı. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder 74 dakika sahada kaldı.