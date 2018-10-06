Cengiz Ünderli Roma'dan kritik 3 puan! Empoli...
Cengiz Ünder'in forması giydiği Roma, Empoli deplasmanında Steven N'Zonzi ve Edin Dzeko'nun attığı gollerle 2-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.06 Ekim 2018 Cumartesi 23:17
İtalya Serie A'nın 8.haftasında Roma Empoli'ye konuk oldu. Roma, Empoli deplasmanında Steven N'Zonzi'nin 36.dakikada ve 85. dakikada Edin Dzeko'nun attığı gollerle 3 puanın sahibi oldu.
Roma bu galibiyetle puanını 14.çıkarırıken 3.sırada yer aldı. Ev sahibi Empoli ise 5 puanla 18.sırada yer aldı. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder 74 dakika sahada kaldı.
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