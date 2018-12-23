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Cengiz Ünder'li Roma, Ronaldo'lu Juventus'a diş geçiremedi!

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, İtalya Serie A'nın 17.haftasında Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Juventus'a 1-0 mağlup oldu.

23 Aralık 2018 Pazar 02:35
Cengiz Ünder'li Roma, Ronaldo'lu Juventus'a diş geçiremedi!

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Juventus, sahasında Roma'yı tek golle geçti.

Ligde 17. haftanın kapanış mücadelesinde Roma'yı ağırlayan Juventus, 35. dakikada Mario Mandzukic'in attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.Karşılaşmaya ilk onbirde başlayan milli futbolcu Cengiz Ünder, 71. dakikada yerini Diego Perotti’ye bıraktı.

Lider Juventus puanını 49’a çıkarırken, Roma 24 puanda kaldı

Günün Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 02:35
  1. Cengiz Ünder
  2. Roma
  3. Juventus
  4. Cristiano Ronaldo
  5. İtalya Serie A

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