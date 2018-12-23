Cengiz Ünder'li Roma, Ronaldo'lu Juventus'a diş geçiremedi!
Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, İtalya Serie A'nın 17.haftasında Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Juventus'a 1-0 mağlup oldu.23 Aralık 2018 Pazar 02:35
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Juventus, sahasında Roma'yı tek golle geçti.
Ligde 17. haftanın kapanış mücadelesinde Roma'yı ağırlayan Juventus, 35. dakikada Mario Mandzukic'in attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.Karşılaşmaya ilk onbirde başlayan milli futbolcu Cengiz Ünder, 71. dakikada yerini Diego Perotti’ye bıraktı.
Lider Juventus puanını 49’a çıkarırken, Roma 24 puanda kaldı
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