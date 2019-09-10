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Cengiz Ünder'in son durumu! Cengiz Ünder kimdir?

A Milli Takım kampında sakatlanan Cengiz Ünder’in sakatlığı hakkında son dakika haberi geldi. Roma forması giyen Cengiz Ünder kaç hafta sahalardan uzak kalacak? İşte, Cengiz Ünder'in son durumu!

10 Eylül 2019 Salı 20:54
Cengiz Ünder'in son durumu! Cengiz Ünder kimdir?

A Milli Takım kampında sakatlanan Cengiz Ünder’in sakatlığı hakkında son dakika haberi geldi. Roma forması giyen Cengiz Ünder kaç hafta sahalardan uzak kalacak? İşte, Cengiz Ünder'in son durumu!

Sağlık kontrolünden geçti

Milli takım kampında sakatlanan ve kadrodan çıkarılan Cengiz Ünder'in durumu hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Kulübü Roma'ya dönen ve İtalya'da sağlık kontrollerinden geçen Cengiz Ünder'den kötü haber geldi.

Cengiz Ünder'in son durumu!

Yapılan sağlık kontrollerinden sonra Cengiz Ünder'in yaklaşık 5 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Cengiz Ünder kimdir?

Cengiz Ünder 14 Temmuz 1997, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde doğmuştur. Orta saha pozisyonunda görev alan Cengiz Ünder, 2018 yılında Medipol Başakşehir'den  Serie A'nın önemli ekiplerinden Roma'ya transfer olmuştur. Cengiz Ünder ayrıca Türkiye A Milli Takım formasını da giymektedir.

İtalyan ekibiyle şimdiye kadar 67 maça çıkan Cengiz Ünder 15 kez fileleri havalandırıp 13 asist yaptı. Cengiz Ünder, Roma formasıyla sahada 3.601 dakika kaldı.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 20:54
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