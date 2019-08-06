0553 313 94 23

Cengiz Ünder'den alkışlanacak hareket!

İtalya Serie-A'da Roma forması giyen Cengiz Ünder, kurban bağışını Türkiye Diyanet Vakfı'na yaptı.

06 Ağustos 2019 Salı 10:24
Cengiz Ünder'den alkışlanacak hareket!

Milli Takım ve AS Roma'nın başarılı futbolcusu Cengiz Ünder, kurban bağışını Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) yaptı.

Balıkesir Sındırgı İlçe Müftülüğü'ne babası Hasan Ünder vesilesiyle kurban bağışında bulunan Ünder’in vekaletini Sındırgı İlçe Müftüsü ve TDV Şube Başkanı Sedat Çakar teslim aldı. SMS ile geri bildirim yapılmasının ardından telefonla babasını arayan Cengiz Ünder, bağışın gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'na teşekkür etti.

Sındırgı İlçe Müftüsü ve TDV Şube Başkanı Sedat Çakar, başarılı futbolcu Cengiz Ünder ve ailesinin de Türkiye Diyanet Vakfı'nın hayır kervanına katıldığını söyledi.

Milli futbolcunun kurbanını Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışlamasından ayrıca memnuniyet duyduklarını belirten Çakar, “Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız tarafından yürütülen 2019 yılı vekalet yoluyla kurban çalışmaları kapsamında bu yıl inşallah yurt içinde 72 il, 202 ilçede ve 278 kesim noktasında, yurt dışında ise 149 ülke 443 bölgede milletimizin emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Yapılan her bir bağış bizim için çok kıymetli. İnşallah 7 kıtada mazlum, mağdur ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşarak bayram sevinci yaşamalarına vesile olacağız” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 10:24
  1. Balıkesir
  2. Cengiz Ünder

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzinsiz aramaya 75 bin lira ceza
    1. İzinsiz aramaya 75 bin lira ceza
    2. Doktorlar ’imkansız’ dedi müjdeli..
    3. TFF Süper Kupa sahibini buluyor
    4. Bilecikspor Başkanı Avcı’dan Başkan..
    5. Bilecik’te Mahalle Muhtarları..
    6. ’Merkezefendi sporun merkezi olacak’
    7. Kapadokya’da 7 bin yıllık heykelcikler..
    8. ‘Türkiye’nin otomobili ilk defa..
    9. Havuzda boğulma korkusu rekor getirdi
    10. Feyzi: “Son 10 yılın en güzel..
    11. Ziyarette dikkat çeken isim! Yılmaz..
    12. TBMM Dışişleri Komisyon Başkanı..
    13. Uslu: " Kaş butik turizmin markası "
    14. Abdullah Avcı onayladı! Beşiktaş'tan..
    15. Artan bıçak bileme işi demirciler..
    16. FETÖ’nün emniyet yapılanması kitaplaştı
    17. Avrupa ülkesinde Coca Cola'ya boykot..
    18. Vakıf Katılım’dan konut sektörüne tam..
    19. Televizyon izlemek beyin gelişimini..
    20. Türkiye'de hava yoluyla 7 ayda 117..
    21. Akhisar Üniversitesi Derneği iki..
    22. Kırkağaç’ta kurbanlıklara ilgi büyük
    23. THY’de yeni kreasyonlu ilk seferler..
    24. MKE Ankaragücü'nün Yunan futbolcusu..
    25. Burhaniye’de Beşiktaşlılar kan..
    26. Güvenli Bölge'ye yönelik toplantılar..
    27. Cansuyu Derneği ekibi Etiyopya'ya..
    28. Bir ton 400 kiloluk kurbanlık ilgi..
    29. Lille Yusuf Yazıcı'yı duyurdu
    30. Devalispor Başkanı Ali Kabak’dan..
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Emekli albaydan kritik uyarı! 'ABD bir numara çekebilir'
    Emekli albaydan kritik uyarı! 'ABD bir numara çekebilir'
    ABD'ye çağrı yaptılar! 'Suriye'yi vilayet yapacaklar'
    ABD'ye çağrı yaptılar! 'Suriye'yi vilayet yapacaklar'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'