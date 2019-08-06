Cengiz Ünder'den alkışlanacak hareket!

Milli Takım ve AS Roma'nın başarılı futbolcusu Cengiz Ünder, kurban bağışını Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) yaptı.

Balıkesir Sındırgı İlçe Müftülüğü'ne babası Hasan Ünder vesilesiyle kurban bağışında bulunan Ünder’in vekaletini Sındırgı İlçe Müftüsü ve TDV Şube Başkanı Sedat Çakar teslim aldı. SMS ile geri bildirim yapılmasının ardından telefonla babasını arayan Cengiz Ünder, bağışın gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'na teşekkür etti.

Sındırgı İlçe Müftüsü ve TDV Şube Başkanı Sedat Çakar, başarılı futbolcu Cengiz Ünder ve ailesinin de Türkiye Diyanet Vakfı'nın hayır kervanına katıldığını söyledi.

Milli futbolcunun kurbanını Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışlamasından ayrıca memnuniyet duyduklarını belirten Çakar, “Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız tarafından yürütülen 2019 yılı vekalet yoluyla kurban çalışmaları kapsamında bu yıl inşallah yurt içinde 72 il, 202 ilçede ve 278 kesim noktasında, yurt dışında ise 149 ülke 443 bölgede milletimizin emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Yapılan her bir bağış bizim için çok kıymetli. İnşallah 7 kıtada mazlum, mağdur ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşarak bayram sevinci yaşamalarına vesile olacağız” diye konuştu.