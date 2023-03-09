  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Cengiz Ünder öyle bir rekora imza attı ki... Spor gündemine bomba gibi düştü!
Spor

Cengiz Ünder öyle bir rekora imza attı ki... Spor gündemine bomba gibi düştü!

Marsilyalı Cengiz Ünder, son dönemde çok başka bir olgunluğa ulaştı ve bu durum sahadaki oyununa da yansıdı. Fransa Ligue 1'de ciddi anlamda zirve mücadelesi veren Marsilya, Cengiz Ünder'in müthiş katkıları ile liderlik yarışında kalıcı hale gelmiş durumda.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 10:56:00 -
Cengiz Ünder öyle bir rekora imza attı ki... Spor gündemine bomba gibi düştü!

Marsilyalı Cengiz Ünder, son dönemde çok başka bir olgunluğa ulaştı ve bu durum sahadaki oyununa da yansıdı. Fransa Ligue 1'de ciddi anlamda zirve mücadelesi veren Marsilya, Cengiz Ünder'in müthiş katkıları ile liderlik yarışında kalıcı hale gelmiş durumda.

Fransa'da Cengiz Ünder rüzgârı esiyor! Yıldız oyuncu Cengiz Ünder, müthiş istatistiği ile fark oluşturdu ve Lionel Messi ile zirveyi paylaştı.

Cengiz Ünder'in performansı ile ilgili müthiş bir detay ortaya çıktı. Akşam'a göre; Yetenekli kanat oyuncusu, eğer takımına skor anlamında katkı sağlarsa, Marsilya o maçı kaybetmiyor!

Bu hafta 1-0 kazanılan Rennes maçı ile birlikte Marsilya, Cengiz Ünder'in gol attırdığı 13 maçta, 11 galibiyet ve 2 beraberlik almış oldu. Yıldız futbolcu rekor üzerine rekor kırarken Fransa'da da manşetleri süsledi.

Ayrıca bu alanda Lionel Messi ligin en iyisi olurken, Cengiz Ünder de aynı listede üçüncü sırada yer aldı ve dikkatleri üzerine çekti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gün geçtikçe daha da olgunlaşan ve adeta takımın liderlerinden biri haline gelen Cengiz Ünder için Fransız basını da pek çok övgüde bulunurken, yetenekli oyuncunun beklenen potansiyeline ulaşması, Marsilyalı yöneticileri de ayrıca mutlu ediyor. Zira ligde iddialı konumda olmaları ve olası bir kârlı transfer ihtimali, tamamen bu performans ile orantılı olarak gelişiyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23