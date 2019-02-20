Cengiz Ünder İngiltere'ye gidiyor

Turkish-Football sitesinde yer alan habere göre Chelsea, Eden Hazard'ın takımdan ayrılması durumunda Roma forması giyen Cengiz Ünder'i transfer etmek istiyor. Her iki kanatta görev yapabilen 21 yaşındaki Cengiz'in Chelsea için ideal bir transfer olacağı ifade edildi.

Yaz transfer döneminde de adı Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle anılan Cengiz için Roma, 60 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirlemişti. Bilindiği üzere, Chelsea kulübü takımı gençleştirmek istiyor. Ayrıca, Pedro ve Willian'ın sözleşmesi de önümüzdeki sezon sona eriyor. Bu yüzden İngiliz ekibinin Cengiz Ünder'i kadrosuna katması yüksek ihtimal görünüyor.

13.4 milyon euroya gelmişti

Sakatlığı devam eden Cengiz Ünder bu sezon Roma formasıyla 25 karşılaşmada forma giydi. Milli futbolcu çıktığı 25 maçta 6 gol, 9 asist ile oynadı. Cengiz Ünder'in Roma ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor. Cengiz, 2017 yılında Roma'ya 13.4 milyon Euro'ya transfer olmuştu.