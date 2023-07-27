Cengiz Ünder ile anlaşma tamam! Milli yıldız Süper Lig yolunda

Fenerbahçe, yabancı kuralını da göz önüne alarak gündemine aldığı milli yıldız Cengiz Ünder transferini bitiriyor.

Sarı-lacivertli takım, Marsilya'da forma giyen milli yıldızla her konuda anlaşma sağladı.



Fenerbahçe, Marsilya ile yaptığı görüşmelerde de bir hayli aşama kaydetti. Marsilya ile son görüşmeleri yapan Fenerbahçe, kısa süre içerisinde Cengiz Ünder'in transferini resmi olarak açıklamayı planlıyor.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

Fenerbahçe, 26 yaşındaki kanat oyuncusu için Marsilya'ya bonuslarla birlikte 12 milyon euro bandında bir teklifte bulundu ve taraflar anlaşmaya yaklaştı.

CENGİZ ÜNDER KİMDİR?

Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997 yılında Balıkesir, Türkiye'de dünyaya gelmiştir. 173 cm boyundaki Milli futbolcu sağ kanatta görev yapmaktadır. Milli Takım'da 49 maçta süre alan Cengiz, 16 gol kaydetmiştir. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya forması giymektedir.



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