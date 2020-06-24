Cengiz Karakaşoğlu kimdir nerelidir? Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Milli Eğitim Bakanlığı Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Cengiz Karakaşoğlu atandı. Peki Cengiz Karakaşoğlu kimdir, nerelidir?
Bayburt’ta yıllarca eğitim camiasında öğretmenlik ve idarecilik görevi yapan ve 2011-2016 yılları arasında Bayburt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olarak hizmet veren Cengiz Karakaşoğlu, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atandı.
Milli Eğitim Bakanlığı il müdürleri ataması
Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yasin Tepe, Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Seydi Doğan, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Emin Engin, Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bilal Gür ve Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Fatih Vargeloğlu atandı.
Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Seyfullah Okumuş, Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ise Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı getirildi.