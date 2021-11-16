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Ekonomi Cengiz Enerji, 3 rüzgâr santralini devreye aldı
Ekonomi

Cengiz Enerji, 3 rüzgâr santralini devreye aldı

Cengiz Enerji’nin Çankırı ve Sinop’taki 3 rüzgâr santralinin ilk üniteleri üretime başladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 15:05:00 -
Cengiz Enerji, 3 rüzgâr santralini devreye aldı

Şirketin Kocaeli’nde yapımına başlanacak yeni santralin de faaliyete geçmesiyle toplam 28 türbinlik yatırımlarının tamamı 2022 sonunda devreye alınacak, Santraller toplam 120 megavat kurulu güce ulaşacak.

Cengiz Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cengiz, hidroelektrik ve güneşten sonra rüzgâr santrali yatırımıyla yeni bir alana girmenin heyecan verici olduğunu kaydetti. Cengiz, “Çankırı’da 12 türbinden oluşan Çerkeş RES, Sinop’ta 1 türbinden oluşan Fener RES, 9 türbinden oluşan Hamsi RES ve Kocaeli’nde 6 türbinden oluşan Karamürsel RES’le 28 türbine ulaşacağız” dedi.

Yatırımlar devam edecek

Tüm dünyada yaşanan gelişmelerin kısa ve orta vadede yenilenebilir enerji yatırımlarının artacağını gösterdiğini belirten Cengiz, şöyle konuştu:
“Şirketimizin toplam 4 bin 775 megavatlık kurulu gücü içinde yenilenebilir enerji önemli bir yer tutuyor. Bu alanda hem ortaklı hem de kendimize ait çok sayıda tesisimiz bulunuyor. Ortaklıklarla birlikte yenilenebilir enerjide kurulu gücümüz 2 bin 500 megavatı aşmış durumda. Hidroelektrik santralde Türkiye’nin özel sektörde en büyük üreticisiyiz. Yenilenebilir enerji alanında yatırım yapmaya devam edeceğiz.”

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