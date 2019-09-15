Çenesi kırılan Belhanda'dan kötü haber Önceki gün Kasımpaşa maçında aldığı darbe sonucu çenesi kırılan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Belhanda'nın sahalara dönüşünün 2 ayı bulacağı belirtildi.

Kasımpaşa maçında rakibi Veysel Sarı'nın dizi suratına gelen Belhanda sakatlık geçirmişti. Maçın son dakikalarından yaşanan pozisyonun ardından uzun süre yerde kalan Belhanda'nın çenesinde kırıklar olduğu anlaşılmıştı. Yapılan tetkiklerin ardından oyuncu ameliyat edildi ve dönüşünün milli maç arasından sonraya kalacağı anlaşıldı. Kasımpaşa maçından çenesinden sakatlanan Younes Belhanda'nın durumu ciddi. Suratına gelen diz müdahalesi sonucu sarsıntı yaşayan Belhanda'nın çenesinde 2 kemiğin kırıldığı tespit edildi. Maçtan 1 gün sonra ameliyat edilen Belhanda'nın dönüşü 2 ayı bulacak. Kritik maçlarda takımını yalnız bırakacak Younes Belhanda, Galatasaray'ın önümüzdeki 2 ay içerisinde çıkacağı 2 Şampiyonlar Ligi ve 3 lig maçında takımdaki yerini alamayacak. Şampiyonlar Ligi'nde 18 Eylül'deki Club Brugge ve 1 Ekim'deki PSG maçlarını kaçıracak olan Faslı oyuncu, ligde ise 22 Eylül'deki Yeni Malatyaspor, 28 Eylül'deki Fenerbahçe derbisi ve 5 Ekim'deki Gençlerbirliği maçlarını kaçıracak. Sivas maçına yetişmesi planlanıyor 5 Ekim'deki Gençlerbirliği maçının ardından takım milli araya girecek. O süreçte iyileşmesi beklenen Belhanda'nın 18 Ekim'deki Sivasspor maçında oynayabilir duruma gelmesi planlanıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.