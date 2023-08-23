Cenazeye giderken kaza yaptılar: Aydınlatma direği faciayı önledi

İstanbul Esenler'de direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpan abi ve kardeş hafif yaralandı. Abi ve kardeş yakınlarının cenazesine gittiği otomobili ise 10 gün önce aldıkları öğrenildi.

Olay saat 12.00 sıralarında Esenler İstoç yolu Sultangazi istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 10 gün önce 34 EUB 173 plakalı otomobili satın alan sürücü Ali Kemal Buğdalı, yanına aldığı kardeşi Mehmet Buğdalı ile birlikte bir yakınlarının cenazesine gitmek için yola çıktı. Sürücü Ali Kemal Buğdalı, Habibler istikametinde ilerlediği esnada bilinmeyen bir nedenle aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çıkıp yaklaşık 20 metre sürüklenen otomobil refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Yaşanan olayın ardından yaralılara ilk olarak çevrede bulunan bir inşaatın çalışanları müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı kardeşler aynı ambulans ile Sultangazi'de bulunan Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Aydınlatma direği faciayı önledi

Yaşanan kazada sürücünün çarparak devirdiği aydınlatma direği daha büyük bir facianın önüne geçti. Trafik akışının yoğun olarak yaşandığı yol üzerinde yaşanan kazada sürücünün çarptığı aydınlatma direği otomobilin karşı şeride geçerek daha büyük bir kazaya neden olmasına engel oldu. Olayın ardından otomobil çekici yardımı ile kaldırılarak otoparka çekilirken sürücü ve kardeşinin durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.