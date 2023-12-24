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Siyaset Cenazede yuhalanan CHP'den skandal! Şehit yakınlarına hakaret etti
Siyaset

Cenazede yuhalanan CHP'den skandal! Şehit yakınlarına hakaret etti

Yeniakit Publisher
2023-12-24 23:14:00 - 2023-12-24 23:22:09

Şehit cenazesinde yuhalanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i aklama yarışına giren CHP'li Burhanettin Bulut, partisinin terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Partisi (HDP) ile olan ilişkisini görmezden gelip iktidarı hedef aldı. Sözlerinde ileri giden Bulut, şehit yakınlarına da hakaret etti.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışma sonucu altı askerimiz şehit oldu.

Kahraman şehitlerimizden Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak, memleketi Manisa'da düzenlenen cenaze töreni ile toprağa verildi. 

Özgür Özel şehit cenazesinde yuhalandı

Cenaze törenine terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin ittifak ortağı CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Ancak törene katılan Özel'e vatandaşlar tepki gösterdi.

Cenazeye katılanlar tarafından hem cami girişinde hem de cami çıkışında yuhalanan Özel'e yönelik vatandaşlar "Özgür dışarı" sloganları attı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Vatandaşların yoğun tepkisi sonrası Özgür Özel, cenaze törenini polis eşliğinde terk etti.

CHP iktidarı hedef aldı

Terör destekçisi HDP ile iş tutan Özel'in tepkiyle karşılandığı cenaze töreni sonrası ise CHP kanadı kendini aklama ve algı operasyonuna girişti. CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, sosyal medya platformu X hesabından paylaşımda bulunarak iktidarı hedef aldı.

Cenazeye katılanlara "kendini bilmezler" nitelendirmesiyle hakarette bulunan Bulut, "Habur Sınır Kapısı’nda terör örgütünü davulla zurnayla karşılarken neredeydiler?" sözleriyle de bir dönem terörü bitirmek için uygulanan 'çözüm sürecini' çarpıttı.

İttifak ortakları HDP'nin geçmiş dönemdeki uzantısı BDP'nin desteklediği 'hendek olaylarını' işaret ederek CHP'nin çanak tuttuğunu unutan Bulut, iktidarı hedef alarak algı operasyonunu sürdürdü.

Vatandaşlardan Bulut'a tepki

Bulut'un söz konusu CHP'yi aklama girişimine ise sosyal medyada vatandaşlar tepki gösterdi.

Şehit yakınlarına hakaret edilemeyeceğini belirten sosyal medya kullanıcıları, "O kendini bilmez dediğin halk sizin gerçek yüzünüzü görüyor bu sebeple sittin sene iktidar olamayacaksınız.", "Eksik kalmış, Tandoğan gibi “ulan öküz Anadolulu” diye devam etmeniz gerekiyordu. CHP bu halka düşman bir örgüttür." sözleriyle Bulut'un algı operasyonuna karşı tepkisini dile getirdi.

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Yorumlar

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Özgür özel ne yaptıda bu düşmanlıkları besliyorsunuz topu topu pkk kınaması yapmadı
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