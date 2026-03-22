  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Cenaze yolunda facia! Giresun'da dere yatağına uçan otomobilde 3 kardeş can verdi!
Cenaze yolunda facia! Giresun'da dere yatağına uçan otomobilde 3 kardeş can verdi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İstanbul'dan Giresun'un Çanakçı ilçesindeki bir yakınlarının cenazesine katılmak üzere yola çıkan Çakmak ailesi, Tirebolu yakınlarında feci bir kaza geçirdi. Yılgın köyü mevkiinde kontrolden çıkarak dere yatağına yuvarlanan otomobilde bulunan 3 kardeş olay yerinde hayatını kaybederken, araçtaki diğer 2 kişi ağır yaralandı. Bayram arifesinde gelen bu acı haber, Giresun ve İstanbul'daki yakınlarını yasa boğdu.

Giresun’un Tirebolu ilçesinde aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ağır yaralandığı trafik kazasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Kazada ölenlerin, İstanbul’dan Giresun’a bir yakınlarının cenazesine gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, kaza sabah saatlerinde Tirebolu'ya bağlı Yılgın köyü mevkiinde meydana geldi. Ahmet Çakmak (52) yönetimindeki 41 AYA 562 plakalı otomobil, Giresun istikametinden Trabzon yönüne seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan dere yatağına yuvarlandı.

Meydana gelen tek taraflı trafik kazasında sürücü Ahmet Çakmak ile araçta yolcu olarak bulunan kardeşleri Selahattin Çakmak (66) ve Bülbül Düzgün (76) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden sürücü Ahmet Çakmak’ın oğlu Fatih Çakmak (24) ile eniştesi Ziya Düzgün (60) ise olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Tirebolu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazada hayatını kaybedenlerin İstanbul’da yaşayan kardeşler olduğu ve Giresun’un Çanakçı ilçesindeki bir yakınlarının cenazesine katılmak üzere yola çıktıkları bilgisine ulaşıldı.

Kazayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23