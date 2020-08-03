Cenaze destek parası nasıl alınır şartları neler? Cenaze ödeneği kimlere ödenir?

Ölüm parası olarak adlandırdığınız ödeneğe cenaze yardımı denilmektedir. Bu yardım, sigortalı kişilerin vefatı halinde yakınlarına ödenir. Yararlanma koşulları yerine getirenlere cenaze destek parası verilmekte. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre TÜFE oranlarındaki artış baz alınarak 2019 yılında 716 TL olan cenaze yardımı 2020 yılı için 801 TL olarak belirlendi. Cenaze ödeneği kimlere ödenir? Cenaze ödeneği sigortalının sırasıyla eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir.

Cenaze yardımı kim başvuru yapabilir?

SGK tarafından yapılan cenaze yardımı için vefat eden kişinin sigortalı olması önemli. Vefat eden sigortalının cenazesi için masraflarını karşılamak adına yardım talep edebilecek olan yakınları sırasıyla şöyledir:

Öncelikli hak sahibi, nikahlı eşi sayılır.

Eşi yoksa ölen kişinin nüfusuna kayıtlı çocukları başvuru yapabilir.

Çocukları yoksa anne ve babası cenaze yardımı alabilir.

O da yoksa kardeşleri talepte bulunabilir. Ödenek kardeşlerine eşit olarak dağıtılır.

360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm primi bildirilmiş olanların hak sahiplerine cenaze ödeneği verilmesi için ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmayacaktır.

Birinci dereceden yakını bulunmayan kişiler için masraf yapan yakını cenaze giderlerini belgelendirdiğinde cenaze yardımı alabilir.

Birinci dereceden bir yakını varken onun yerine vefat eden kişinin amcası, dayısı, halası gibi başka bir yakını başvuru yaparsa geçerli olmuyor.